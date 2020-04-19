تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

رام الله - دنيا الوطن

ركبت محافظة قلقيلية ومديرية الصحة، اليوم الأحد، ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي على مدخلي مديرية الصحة، والخدمات العسكرية، ومدخل قلقيلية الشرقي.





وأكد محافظ قلقيلية، رافع رواجبة، أن هذه المبادرة، تدل على مدى الوعي من قبل المواطنين، بالالتزام بقرارات وتعليمات الحكومة؛ للحد من انتشار فيروس (كورونا).





وأوضح، أن فعاليات المحافظة كاملة، تعمل كخلية واحدة؛ للتصدي لهذه الجائحة، التي تجتاح العالم.



