"مدى" يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية





وأضاف المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: وقبل ذلك الظروف التي تسببت بها سياسات الاحتلال، الهادفة لإسكات الإعلام الفلسطيني، وبسبب سيطرته على المعابر والحدود، والثروات الطبيعية، خاصة فيما يعرف بمنطقة (ج) والتي تبلغ مساحتها حوالي 60% من مساحة الضفة الغربية، بالإضافة إلى حصار غزة، وإجراءات الإغلاق والحواجز، مما حال دون نمو الاقتصاد الفلسطيني على مدار العقود الخمسة الماضية، الأمر الذي أثر بدوره على دخل المؤسسات الإعلامية من الإعلانات.



وأكدت رسالة (مدى) أن دعم الإعلام الفلسطيني في هذه الفترة العصيبة، يكتسب أهمية خاصة، كي يتمكن المواطن الفلسطيني من الحصول على معلومات موثوقة، ويعزز التعددية، وحرية التعبير.



كما أعرب عن أمله في أن تقوم (فيسبوك) بزيادة قدرة الوصول لمواقع تلك الوسائل، ومواقع مؤسسات المجتمع المدني على (فيسبوك) لخدمة الأغراض الآنفة الذكر، وللحد من انتشار الأخبار الزائفة والمضللة.

رام الله - دنيا الوطنوجه المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) رسالة إلى شركة (فيسبوك) طالب فيها بتخصيص جزء محدد من (مشروع فيسبوك للصحافة) المخصص لدعم الإعلام والإعلاميين في العالم، والذي رصد له 100 مليون دولار، لمساعدة الإعلام الفلسطيني المستقل، والذي يمر بظروف بالغة الصعوبة، خاصة بعد انتشار وباء (كورونا).