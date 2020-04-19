محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

محافظ أريحا في الاجتماع الخاصة بكورونا

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رام الله - دنيا الوطن

قال جهاد أبو العسل، محافظ أريحا والأغوار، اليوم الأحد: إن الإجراءات والتدابير الاحترازية، التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس (كورونا) خلال سريان فترة إعلان حالة الطوارئ، تهدف للحفاظ على صحة وأرواح المواطنين في فلسطين، والحد من إمكانية انتشار هذا الفيروس، بين أبناء شعبنا الفلسطيني.



جاء ذلك، خلال ترؤس المحافظ جهاد أبو العسل، لاجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار فيروس (كورونا) المستجد، وذلك بحضور قيادة الأجهزة الأمنية في محافظة

أريحا والأغوار في مقر المحافظة.



وفيما يتعلق باكتشاف إصابة بالفيروس لمسنة من سكان قرية العوجا، أوضح أبو العسل، أن جميع التدابير الاحترازية تم اتخاذها، وأن طواقم الطب الوقائي، قامت بأخذ عينات لمخالطي السيدة المصابة والدائرة المحيطة بها، وجزء كبير من النتائج للعينات، التي تم فحصها سلبية والحمد لله.



وفي ختام الاجتماع، دعت خلية الأزمة مواطني المحافظة للاتزام بالتعليمات والتدابير المتعلقة بمحدودية الحركة، ومنع التجمعات، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية، مؤكدين على أن التعامل مع المخالفين للتدابير والإجراءات، التي تم الإعلان عنها خلال سريان حالة الطوارئ، سيتم وفقاً للمقتضيات القانونية.