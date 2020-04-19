طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

أصدرت منظمة الصحة العالمية، عدداً من الإرشادات المتعلقة بصيام شهر رمضان، والمناسك المتعلقة به، بالتزامن مع انتشار فيروس (كورونا) في العالم.



ووفق المكتب الإقليمي للمنظمة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دعا في تقرير له، أمس السبت، للحرص خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء، وتناول الأطعمة الغنية بالمياه، والإكثار من شرب المياه بين وجبتي الإفطار والسحور.



وأكدت منظمة الصحة العالمية، على أن معدلات تعرق الجسم مع ارتفاع درجات الحرارة، تزيد، لذلك من الضروري شرب السوائل لتعويض ما يفقده الجسم، أثناء ساعات النهار (ما لا يقل عن 10 أكواب).



وشددت على ضرورة تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين مثل القهوة والشاي والمشروبات الغازية، لأن الكافيين قد يسبب كثرة التبول، مما قد يؤدي إلى الإصابة بالجفاف.



وقالت الصحة: إن رمضان هذا العام، يأتي في أيام حارة، ويمتد الصيام لساعات طويلة، حيث تصل مدة الصيام في المتوسط إلى 15 و16 ساعة يومياً.



ونوه لضرورة التواجد في مكان مُظلل وجيد التهوية، خلال ساعات الظهيرة، وتجنب التعرض لأشعة الشمس.



وأضاف التقرير، أنه يجب تناول وجبة إفطار صحية ومتوازنة، لتعويض مستويات الطاقة لدى الأشخاص، حيث يُعتبر الإفطار على ثلاث تمرات من الطرق التقليدية والصحية، لبدء وجبة الإفطار، لأن التمر غني بالألياف.