"الاقتصاد": عشر منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد: إن عشر منشآت صناعية جديدة، باشرت بإنتاج الكمامات واللباس الواقي، بعد نجاح عيناتها في الفحص المخبري، التي تجرى في مختبرات مؤسسة المواصفات والمقاييس.



وذكرت الوزارة في بيانها، الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن المنشآت الصناعية تقوم بإنتاج الأصناف المذكورة إلى جانب تسع منشآت صناعية، تعمل حالياً على الإنتاج، تحت إشراف مؤسسة المواصفات والمقاييس؛ لتلبية احتياج السوق الفلسطيني من هذه الأصناف، التي تشهد اقبالاً عليها.



وأشارت الوزارة في بيانها إلى إجراء مختبرات المؤسسة، ما يزيد عن ألف فحص في مختلف المجالات من بينها فحص وتقييم لمنتجات الكمامات واللباس الواقي؛ للتأكيد من مطابقتها للحماية من الفيروسات والبكتيريا.