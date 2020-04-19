الصحة بغزة: سنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يُخالف إجراءات الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

قال مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الصحة، بغزة، سعيد البطة: إن الوزارة، لن تتهاون إطلاقاً مع من يخالف إجراءات وضوابط الحجر الصحي.



وأوضح البطة، أن أي مخالفة للشروط والإجراءات، يترتب عليها تهديد سلامة وصحة المجتمع في هذا الظرف الاستثنائي والقاهر، مؤكداً أن الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص، أحالت المواطن الفار من مركز الحجر الصحي إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ المقتضى القانوني ضده.



وأكد، أن ذلك يأتي استناداً لقانون الصحة العامة، لا سيما نص المادة 81 منه، وكذلك نصوص قانون العقوبات الفلسطيني رقم 74 وكذلك حالة الطوارئ المفروضة، والقرارات الوزارية ذات العلاقة، وكون أي مخالفة في هذا السياق، تعتبر من الجرائم التي تستوجب تشديد العقوبة عليها، كونها تقع في ظل هذه الظروف الاستثنائية والقاهرة.