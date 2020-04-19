البزم: كل من دخل عبر معبر رفح تم نقله لمراكز الحجر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية في قطاع غزة، إياد البزم، أنه تم إغلاق معبر رفح بعد فتحه استثنائياً لمدة أربعة أيام، وأن وزارته مستمرة في تنفيذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة.



وقال البزم، في تصريحات تلفزيونية: إن 1632 مواطناً عادوا إلى قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي ممن كانوا عالقين في مصر، وهم من المرضى والطلاب وكبار السن، تم نقلهم جميعاً إلى مراكز الحجر الصحي.



وأوضح أن جهودا كبيرة تبذل من أجل تسهيل عودة المواطنين العالقين في مصر، ونتخذ إجراءات معقدة ضمن خطط كاملة من كافة الوزارات المختصة، من أجل ضمان عدم تفشي مرض كورونا.



وأضاف البزم: لابد لأبناء شعبنا بأن يدركوا خطورة المرحلة وصعوبة الظروف التي نعيشها.



وتابع: اتخذنا عدداً من الإجراءات الوقائية كإغلاق صالات الأفراح وبيوت العزاء، والأسواق الشعبية الأسبوعية، والاستراحات، والمساجد، ولابد من تكاتف كل الجهود في سبيل الخروج من هذه الأزمة.



وأشار قائلا: "نفرض إجراءات إغلاق مشددة على مراكز الحجر الصحي، ولكن في نفس الوقت نسعى لتقديم كل الخدمات اللازمة للمستضافين فيها، والتخفيف نفسياً عنهم، والمواطن الهارب من المركز استغل هذه الظروف للمشاركة في جريمة ترويج مخدرات".