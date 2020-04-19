عربي

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم
رام الله - دنيا الوطن
قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز: إن عدد المتقدمين للمنصة الإلكترونية؛ للعودة إلى الأردن بلغ في اليوم الأول نحو 10 آلاف طلب.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الفايز، قوله: إن المتقدمين بطلبات للعودة ليس جميعهم من الطلبة، مشيراً إلى أن بعضهم قد لا تنطبق عليهم شروط العودة.

وقال: إنه من المقرر، أن يبدأ فرز الطلبات عند انتهاء مدة التقديم المحددة من الحكومة، وهي يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد نشرت في وقت سابق على موقعها في (تويتر)، الإرشادات والتعليمات الخاصة بعودة الطلبة الأردنيين في الخارج.

كما نشرت السفارات والبعثات الأردنية في الخارج الإرشادات، إضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للتسجيل للعودة safelyhome.gov.jo، حيث زارها عشرات الآلاف من الطلبة والزائرين، وفقاً للخارجية.

أخبار ذات صلة

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

طالع: توصيات الصحة العالمية للمسلمين بخصوص شهر رمضان

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن

إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول دولة عربية تُعلن خلوها من (كورونا) بعد شفاء المصابين

أول دولة عربية تُعلن خلوها من (كورونا) بعد شفاء المصابين

الإمارات تفرض غرامات ضخمة لمعاقبة من ينشرون معلومات غير صحيحة بشأن (كورونا)

الإمارات تفرض غرامات ضخمة لمعاقبة من ينشرون معلومات غير صحيحة بشأن (كورونا)

المغرب تُقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع أخرى

المغرب تُقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع أخرى

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

تركيب ثلاثة ممرات للتعقيم الآلي في قلقيلية

&#34;مدى&#34; يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

"مدى" يطالب (فيسبوك) بدعم الإعلام الفلسطيني وزيادة قدرة مواقعه ومواقع المؤسسات الأهلية

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

محافظ أريحا يترأس اجتماع خلية الأزمة الخاصة بمكافحة والحد من انتشار (كورونا)

&#34;الاقتصاد&#34;: عشر منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

"الاقتصاد": عشر منشآت صناعية جديدة لإنتاج الكمامات واللباس الواقي

الصحة بغزة: سنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يُخالف إجراءات الحجر الصحي

الصحة بغزة: سنتخذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد من يُخالف إجراءات الحجر الصحي

شرطة البلديات برفح تُغلق محلاً تجاريُا بعد بيعه لحوماً فاسدة

شرطة البلديات برفح تُغلق محلاً تجاريُا بعد بيعه لحوماً فاسدة

وصول جثمان الطالب فراس العويني إلى قطاع غزة

وصول جثمان الطالب فراس العويني إلى قطاع غزة

وزير الأشغال: المشروعات الإنشائية لن تُلغى رُغم الأزمة وستُستأنف فور انحسار (كورونا)

وزير الأشغال: المشروعات الإنشائية لن تُلغى رُغم الأزمة وستُستأنف فور انحسار (كورونا)

منوعات

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

شيماء سيف ترد بقوة على ريهام سعيد بهذا الفيديو.. ثم تحذفه

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عربي

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الجامعة العربية: ممارسات الاحتلال تقوض جهود الفلسطينيين في مواجهة (كورونا)

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

وزير الدفاع المصري: نعتز بمواقف الأقباط الوطنية

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان