الأردن يتلقى 10 آلآف طلب عودة لمواطنين عالقين في الخارج خلال يوم

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رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية، ضيف الله الفايز: إن عدد المتقدمين للمنصة الإلكترونية؛ للعودة إلى الأردن بلغ في اليوم الأول نحو 10 آلاف طلب.



ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الفايز، قوله: إن المتقدمين بطلبات للعودة ليس جميعهم من الطلبة، مشيراً إلى أن بعضهم قد لا تنطبق عليهم شروط العودة.



وقال: إنه من المقرر، أن يبدأ فرز الطلبات عند انتهاء مدة التقديم المحددة من الحكومة، وهي يوم الثلاثاء المقبل.



وكانت وزارة الخارجية الأردنية، قد نشرت في وقت سابق على موقعها في (تويتر)، الإرشادات والتعليمات الخاصة بعودة الطلبة الأردنيين في الخارج.



كما نشرت السفارات والبعثات الأردنية في الخارج الإرشادات، إضافة إلى المنصة الإلكترونية الخاصة للتسجيل للعودة safelyhome.gov.jo، حيث زارها عشرات الآلاف من الطلبة والزائرين، وفقاً للخارجية.