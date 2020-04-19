في يوم عيدهم.. الاحتلال يقتحم منازل عدد من الشباب المسيحيين بالقدس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، منازل عدد من الشباب المسيحيين، وسلمتهم مخالفات قيمة كل واحدة منها 5000 شيكل بحجة الاحتفال بتوزيع النور المقدس مساء السبت.



وقال رئيس النادي العربي الأرثوذكسي بالقدس، موسى جرجوعي لــ (وفا): إنه تم اقتحام منازل عدد من الشبان في القدس، وتسليمهم مخالفات بحجة قيامهم بزفة، تتعلق بتوزيع النور المقدس.



وأضاف: إن الأهالي اتخذوا كل الإجراءات الطبية المطلوبة، ولكن الاحتلال، يحاول التدخل في تقاليدنا الدينية، وحرماننا من القيام بها داخل مدينة القدس، مؤكداً رفضه المطلق، لكل هذه الإجراءات.