إغلاق 65 محلاً تجارياً وضبط 15 مركبة لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في الخليل

أغلقت الشرطة والأجهزة الأمنية، اليوم 65 محلاً تجارياً وضبطت 15 مركبة؛ لمخالفتهم إجراءات الطوارئ في عدة أماكن بمحافظة الخليل.





وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بأنه واستمراراً لجهود جهاز الشرطة في متابعة إجراءات الطوارئ في المحافظة، والحد من الحركة والاختلاط، فقد قامت الشرطة والأجهزة الأمنية بإغلاق 65 محلاً تجارياً، وضبط 15 مركبة، بمختلف أرجاء المحافظة.





وأضافت: بأنه تم إغلاق المحال المخالفة، وضبط المركبات المخالفة إدارياً من قبل شرطة المرور، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين أصولاً.



وحذرت الشرطة، الإخوة المواطنين من عدم الالتزام بإجراءات قانون الطوارئ، المعلن عنها، حفاظاً على حياتهم تحت طائلة المساءلة القانونية.



رام الله - دنيا الوطن