الشرطة البحرية تُنهي خلافاً مالياً بقيمة 14 ألف دولار

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الشرطة البحرية، أنها أنهت خلافاً مالياً بين أحد الصيادين، وتاجر معدات صيد في محافظة خانيونس، بحضور ممثل عن نقابة الصيادين بالمحافظة، وطرفي الخلاف.



وقالت الشرطة البحرية: إنه نشب الخلاف، نتيجة عدم الالتزام بدفع أقساط معدات مركب صيد للصياد، الذي باعها في وقتٍ مضى وبتوافقهما.



وذكر قسم شؤون الصيادين بالمحافظة، أنه توصل إلى حل يُنصف الطرفين، ضمن شروط محددة ترضي طرفي الخلاف، وتضمن الحقوق المستحقة للطرفين.



يذكر، أن دائرة شؤون الصيادين المركزية تعمل جاهدةً من أجل المحافظة على حقوق الصيادين، وتقديم أفضل الخدمات بما يتوافق مع المصلحة العامة.