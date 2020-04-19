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شؤون فلسطينية

"الأشغال" بغزة تقوم بأعمال تدعيم وحماية لشارع الرشيد الساحلي

"الأشغال" بغزة تقوم بأعمال تدعيم وحماية لشارع الرشيد الساحلي
أعمال تدعيم لشارع الرشيد
رام الله - دنيا الوطن
صرح وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان بغزة، م. ناجي يوسف سرحان، أن وزارته تقوم بأعمال تدعيم المناطق المنهارة في شارع الرشيد الساحلي، حيث تقوم آليات ومعدات وزارة الأشغال العامة والإسكان، هذه الأيام، بأعمال تدعيم وحماية شارع الرشيد الساحلي منطقة الشاطئ، وتهيئته منعاً للتآكل أو انهيار جوانبه، وحفاظاً على  الطريق.

وأوضح في تصريحه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذه الجهود التي تقوم بها الوزارة، تأتي استمراراً للأعمال السابقة في تدعيم ميناء الصيادين في دير البلح، وأعمال تدعيم القرية السويدية في رفح، وباقي أعمال التدعيم التي أجريت في المنخفض الجوي الأخير.

وبين سرحان أن آليات ومعدات الوزارة، قامت بنقل كتل أسمنتية كبيرة؛ لتدعيم وحماية شارع الرشيد من التآكل من أجل الحفاظ على الشارع، ومنع انهياره وتآكله في منطقة الشاطئ.

وهنأ وكيل وزارة الأشغال بغزة، عموم أبناء شعبنا الفلسطيني، بقرب شهر رمضان، راجياً من المولى عز وجل، أن يمن الله على أبناء شعبنا الفلسطيني، وأبناء الأمة العربية الإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يسلم الله أمتنا من جائحة (كورونا).


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