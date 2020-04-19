الشرطة تقبض على شخصين بقضايا الشروع بالقتل والسرقة بضواحي القدس

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه وبعد تلقي شرطة ضواحي القدس معلومات تفيد بالعثور على شاب (21 عاماً) تحت عمارة سكنية في بلدة الجيب شمال القدس، مدرجاً بدمائه، على الفور توجهت شرطة المباحث العامة الى المكان، وتم نقل المصاب إلى مستوصف طبي في بلدة "بير نبالا"، وتبين بأنه تعرض لما يقارب 20 طعنة بآلة حادة، ولخطورة وضعه نقل الى مستشفى بأراضي عام 48.



وأضافت: أنه وبعد إجراءات البحث والتحري وجمع الأدلة، تم الاشتباه بأحد الأشخاص، وبإحضاره، وسماع أقواله، أفاد بقيامه بالطعن لوجود خلاف بينهما.



وفي سياق متصل، ألقت الشرطة القبض شخص، يشتبه بتورطه بسرقة 12 رأساً من الأغنام من مزرعة مواطن في كفر عقب، قبل 3 شهور، وبمواجهة المشتبه به بالأدلة أفاد بقيامه بالسرقة.



وأكدت إحالتهما إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقهما أصولاً.

رام الله - دنيا الوطنقبضت الشرطة، اليوم على شخصين، أحدهما يشتبه به بالشروع بالقتل في بلدة الجيب، والآخر مشتبه به بالسرقة في بلدة كفر عقب بضواحي القدس.