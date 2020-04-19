شؤون فلسطينية

أوقاف غزة: سنتخذ قراراً بشأن المساجد هذا الأسبوع

أوقاف غزة: سنتخذ قراراً بشأن المساجد هذا الأسبوع
رام الله - دنيا الوطن
قال وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، عبد الهادي الأغا: إنه سيتم البت في قرار تمديد إغلاق المساجد من عدمه في غضون الأسبوع الجاري، وفقاً لتوصيات الجهات الصحية، والمعنيين في الأمر في خلية الأزمة، المطلعة على كافة تفاصيل الوضع الصحي بغزة، وفي المنطقة بأكملها.

وأكد الأغا في تصريح وصل "دنيا الوطن" أنه في حال تم إعادة فتح مساجد قطاع غزة، فإن الخطة التي ستنفذ هي المتعارف عليها في كل عام دون أي تغيير، مع الحفاظ على الإجراءات الوقائية من فيروس (كورونا)، وفقاً لتعليمات وزارة الصحة، والجهات المختصة بذلك.

وأوضح أنه في حال استمر الوضع الاستثنائي على ما هو عليه الآن، فإن الوزارة ستكون مضطرة للتعامل بالخطة البديلة التي تعتمد بشكل رئيسي على التواصل الإلكتروني مع المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ورفدهم بكل المواد الدينية اللازمة لاستقبال الشهر الكريم بالشكل الصحيح.

وأشار الأغا إلى أن دوائر الوزارة بأكملها، عملت خلال الأيام الماضية على إنجاز خطة دينية متكاملة لاستقبال الشهر الكريم في ظل الوضع الراهن.

وبيّن أن من بين إنجازات الوزارة في مجال استقبال شهر رمضان يتمثل في برنامج بيوت مطمئنة، الذي سينشر مع بداية شهر رمضان، وبداخله كل ما يتعلق بشهر رمضان من معلومات ومسابقات وتساؤلات فقهية، ودروس علمية.

وأشار إلى أن كل جلسات العلم الشرعي، وتحفيظ القرآن، وقراءته وتجويده، وكذلك مجالس الفقه والعقيدة، التي كانت تعقد في المساجد خلال شهر رمضان، ستستمر بشكل إلكتروني خلال شهر رمضان المقبل.

وذكر، أن وزارته جهزت قناة إلكترونية لنشر سلسلة من البرامج الدينية خلال شهر رمضان، بما يعود بالنفع على المواطنين، وسد كافة احتياجاتهم من النواحي الدينية والروحية، التي اعتادوا الحصول عليها في جلسات بعد الصلوات.

ودعا المواطنين إلى التحلي بالصبر تجاه مواقف الجهات الحكومية المعنية بالملف الصحي، والحرص على الالتزام بكافة التعليمات الصادرة عنها، خلال شهر رمضان.

أخبار ذات صلة

الشرطة بغزة تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية

الشرطة بغزة تضبط 12 ألف قطعة من المفرقعات والألعاب النارية

الاحتلال يُطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

حماس: على فتح الانتقال من الحديث الإعلامي للتطبيق.. وهذه شروط دخولنا لـ&#34;منظمة التحرير&#34;

حماس: على فتح الانتقال من الحديث الإعلامي للتطبيق.. وهذه شروط دخولنا لـ"منظمة التحرير"

&#34;الشعبية&#34; تدعو لتعزيز صمود المزارع لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني

"الشعبية" تدعو لتعزيز صمود المزارع لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني

&#34;العمل&#34; بغزة تُعلن عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من (كورونا)

"العمل" بغزة تُعلن عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من (كورونا)

عياش يُهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد

عياش يُهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد

فلسطين تُسجّل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

فلسطين تُسجّل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020

التعليقات

الدنيا حكايات

طرائف تونسية والفن المصري

طرائف تونسية والفن المصري

شؤون فلسطينية

الاحتلال يُطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

الاحتلال يُطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

&#34;الشعبية&#34; تدعو لتعزيز صمود المزارع لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني

"الشعبية" تدعو لتعزيز صمود المزارع لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني

&#34;العمل&#34; بغزة تُعلن عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من (كورونا)

"العمل" بغزة تُعلن عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من (كورونا)

عياش يُهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد

عياش يُهنئ الإخوة المسيحيين بمناسبة عيد الفصح المجيد

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020

عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترمب للضم واستمرار التوسع بالاستيطان

عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترمب للضم واستمرار التوسع بالاستيطان

&#34;الصحة&#34;: ست شاحنات تشمل مستلزمات لعلاج وفحص فيروس (كورونا) ستصل القطاع

"الصحة": ست شاحنات تشمل مستلزمات لعلاج وفحص فيروس (كورونا) ستصل القطاع

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس

قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس

منوعات

كارمن لبس تصرخ: &#34;بدي مصرياتي رح جوع&#34;

كارمن لبس تصرخ: "بدي مصرياتي رح جوع"

ريهام سعيد عن فنانتين: &#34;لو خسوا مش هيلاقوا شغل&#34;

ريهام سعيد عن فنانتين: "لو خسوا مش هيلاقوا شغل"

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس &#34;كورونا&#34;؟

هل أُصيب سعد الصغير بفيروس "كورونا"؟

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

لأول مرة في حياتها.. أصالة تختم القرآن الكريم

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

دينا الشربيني تكشف عن الجملة التي يرددها عمرو دياب كثيراً.. وبعض أسراره

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

هل تبرأ والد ياسمين صبري منها بعد ارتباطها بأحمد أبو هشيمة دون علمه؟

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

نيللي كريم ممنوعة من البكاء ستة أشهر بأمر الطبيب

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

خالد النبوي يُهدد باعتزال التمثيل بسبب هذه الصورة مع ريهام حجاج

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

عبدالمجيد عبدالله يتصدر الترند بسبب مافعله أثناء الحجر المنزلي

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

ميرهان حسين تقلد فيفي عبده بوصلة رقص

عربي

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

أول دولة عربية تُعلن خلوها من (كورونا) بعد شفاء المصابين

أول دولة عربية تُعلن خلوها من (كورونا) بعد شفاء المصابين

الإمارات تفرض غرامات ضخمة لمعاقبة من ينشرون معلومات غير صحيحة بشأن (كورونا)

الإمارات تفرض غرامات ضخمة لمعاقبة من ينشرون معلومات غير صحيحة بشأن (كورونا)

المغرب تُقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع أخرى

المغرب تُقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع أخرى