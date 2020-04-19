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إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن

إسرائيل تشكو (حزب الله) في مجلس الأمن
رام الله - دنيا الوطن
زعمت إسرائيل، أن (حزب الله) اللبناني، يمارس "أنشطة استفزازية" عند الحدود اللبنانية، وأعربت عن نيتها تقديم شكوى بهذا الصدد إلى مجلس الأمن الدولي.

ووفق صفحة (إسرائيل بالعربية) فقد زعم وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، أن حزب الله، حاول ليلة الجمعة الماضية عدة مرات، خرق سيادة الدولة، عبر ثغرات في الجدار الحدودي، وأوعز إلى وزارته بتقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي.

وأضاف: "أتوقع من حكومة لبنان، تحمل مسؤوليها، ومنع تهديدات من هذا القبيل على أمن إسرائيل والمنطقة".

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