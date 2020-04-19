الاحتلال يُطلق النار تجاه الصيادين والمزارعين في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد ، نيران أسلحتها الرشاشة، تجاه الصيادين بعرض بحر مدينة غزة، والأراضي الزراعية شرقي جنوبي قطاع غزة.



وقالت لجنة توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، بحق صيادي غزة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن": إن زوارق الاحتلال، استهدفت بنيران أسلحتها الرشاشة بشكل مكثف مراكب الصيادين على بعد خمسة أميال بحرية ببحر شمال غربي مدينة غزة.



إلى ذلك، أطلقت قوات الاحتلال، النار تجاه المزارعين شرقي بلدة عبسان الجديدة، شرقي محافظة خانيونس، وقنابل الغاز المُسيل للدموع، تجاه الأراضي الزراعية شرقي بلدة خزاعة شرقي المحافظة.