الاتحاد الأوروبي يُحذّر بيني غانتس

بيني غانتس رئيس حزب أزرق أبيض

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وسائل إعلام إسرائيلي، اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي، نقل في الأسابيع الأخيرة، رسالة تحذير إلى رئيس تحالف (أزرق أبيض) بيني غانتس، من مغبة ضم إسرائيل لمناطق في الضفة الغربية.



ووفق ما نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، عن دبلوماسيين أوروبيين: "وصلت التحذيرات في ذروة المفاوضات التي يجريها غانتس، مع رئيس حزب (ليكود) بنيامين نتنياهو، الذي يؤيد الضم بشدة، لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة بينهما".



وتحدث مسؤولو الاتحاد الأوروبي إلى مستشارة الشؤون الخارجية لغانتس، ميلودي سوخترفيتش، موضحين لها، أن الاتحاد الأوروبي يعارض بشدة، أي خطوة ضم أحادية الجانب.



وأضاف الدبلوماسيون: "على غانتس أن يأخذ بعين الاعتبار، أن خطوات الضم في الضفة الغربية، سيكون لها تأثير سلبي على علاقة الاتحاد الأوروبي مع إسرائيل، التي ستتلقى رد فعل عنيفاً على ذلك".



وأكدوا أن سوخوروفيتش، ردت بأن غانتس، اضطر للتنازل عن موقفه بشأن الضم، لأنه قرر الإصرار على أشياء أخرى في المفاوضات مع نتنياهو.



ونوهت المستشارة أيضًا، إلى أن غانتس، سيحاول التأثير على مسألة الضم، من داخل الحكومة، إذا تشكلت.