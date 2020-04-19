الحكومة البريطانية: تجاوزنا ذروة تفشي فيروس (كورونا) ونحن حالياً بمرحلة الثبات

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت الحكومة البريطانية، اليوم الأحد، تجاوزها ذروة تفشي فيروس (كورونا)، وأنها حالياً في مرحلة الثبات.



وبالرغم من ذلك، أفادت الحكومة البريطانية، أنه لا نية لتخفيف إجراءات العزل، للحد من (كورونا) في البلاد قريباً، وفق ما نقلت قناة (سكاي نيوز) عربية.



وقالت وزارة الصحة، أمس، إن حصيلة الوفيات في المستشفيات البريطانية، بمرض (كوفيد-19)، الناتج عن الإصابة بفيروس (كورونا) زادت 888 وفاة، ليصل الإجمالي إلى 15464 شخصاً.



وأضافت: "تم فحص 357023 شخصاً وتبين إصابة 114217 منهم بالفيروس"، كما نقلت وكالة (رويترز).