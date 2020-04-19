"الشعبية" تدعو لتعزيز صمود المزارع لحماية الأرض وتعزيز الاقتصاد الوطني





ودعت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، لتوفير كل مقومات الصمود والدعم المادي والمعنوي لهذا المزارع، الذي يعاني من أوضاع صعبة ومن حالة استهداف مستمرة من قبل الاحتلال، خصوصاً في المناطق الحدودية، وذلك من أجل حماية الأرض، وتعزيز الاقتصاد الوطني.



ودعت الجبهة المؤسسات الحكومية والأهلية، لدعم المزارع الفلسطيني من خلال تقديم حوافز مالية وعينية، أهمها توفير الحبوب والبذور والأشتال، وترميم البيوت البلاستيكية المتضررة، وإعادة تأهيلها للزراعة، وإعادتها للخدمة، وتقديم الأسمدة والأدوية القادرة على حفظ المنتوج، وتقديم الخدمات البيطرية اللازمة لمزارعي الدواجن والثورة الحيوانية.



كما دعت لضرورة تخصيص مساحات جديدة من الأراضي الحكومية للاستصلاح الزراعي، ووقف التعديات على الأراضي الزراعية، وتعزيز لجان التصدي للأراضي المهددة بالمصادرة في الضفة، وتقديم كافة وسائل الأمان للحفاظ على المزارعين، وعمال الزراعة، وديمومة عملهم، وحماية ممتلكاتهم ومقدراتهم وتعويضهم.



وختمت الجبهة بيانها، مؤكدة أن الوفاء لتضحيات المزارع الفلسطيني، الحاضر دوماً في مقدمة الصفوف الأولى لمواجهة استهدافات الاحتلال المتواصلة للأرض والأشجار، والذي قدّم وما يزال، اسهامات خيرية في الحد من تداعيات الأزمة، وتعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية والسلة الغذائية لشعبنا، تتطلب سرعة توفير كل الإمكانيات المتاحة من أجل تعزيز صموده، وضمان توفر السلة الغذائية لأبناء شعبنا الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطنأشادت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، بالجهود الكبيرة التي يقوم بها المزارع الفلسطيني، وهو يواجه جائحة (كورونا) والاحتلال، وجهوده في توفير السلة الغذائية لأبناء شعبنا في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة، والتي ازدادت سوءاً خلال حالة الطوارئ، التي تم الإعلان عنها لمواجهة الوباء.