"العمل" بغزة تُعلن عن الدفعة الثانية من منحة العمال المتضررين من (كورونا)





رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة العمل، بغزة صباح الأحد، عن الدفعة الثانية من منحة العمال، المتضررين جراء حالة الطوارئ؛ لمواجهة انتشار فيروس (كورونا) المستجد.وقالت الوزارة: إن الدفعة الثانية، تشمل 5000 مستفيد من العمال في القطاعات المتضررة جراء الجائحة، وفق ما نقلت وكالة (الرأي) المحلية الحكومية بغزة.وذكرت، أن عدد المسجلين بلغ 130 ألف مسجل من خلال الرابط الإلكتروني، فيما بلغ عدد المرشحين للاستفادة 38 ألف مستفيد، خصعوا لمعايير التفضيل للوصول إلى الأكثر تضرراً، بناءً على وزن القطاع المتضرر، وحجم الضرر، والحالة الاجتماعية، وعدد الأولاد.وكانت وزارة العمل، قد أعلنت عن الدفعة الأولى الأسبوع الماضي، بواقع 3000 مستفيد من العمال المتضررين، ليبلغ إجمالي ما تم تنفيذه من المنحة 8000 مستفيد.يذكر، أن المنحة ممولة من لجنة المتابعة الحكومية بقيمة مليون دولار لصالح 10000 عامل متضرر.