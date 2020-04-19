فلسطين تُسجّل سبع إصابات جديدة بفيروس (كورونا)

أفاد المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، بتسجيل إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، لرجل أربعيني من مدينة طولكرم.



وبذلك يرتفع عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في البلاد، إلى 320 حالة، فيما تم تسجيل حالتي شفاء في فندق الكرمل.



وكانت وزيرة الصحة، مي الكيلة، صباح اليوم الأحد، أكدت أن فلسطين سجلت ست إصابات جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



جاء ذلك، في كلمتها خلال الإيجاز الصحفي الصباحي، بشأن تطورات فيروس (كورونا) في فلسطين.



وأضافت: أن الإصابات الجديدة، تعود إلى سيدة من "شقبا" تبلغ من العمر (45 عاماً)، انتقلت لها العدوى من زوجها العامل داخل أراضي عام 1948، فيما سُجلت الإصابات الأخرى في كفر عقب، لسيدة انتقلت لها العدوى من زوجها، العامل هو الآخر داخل أراضي 48، الذي نقل بدوره العدوى لبناته الأربع



وأوضحت وزيرة الصحة، أن مجمل الإصابات في فلسطين موزعة على النحو التالي: 307 في المحافظات الشمالية، و13 في قطاع غزة، و111 داخل مدينة القدس، منوهة إلى أن الإصابات في العاصمة المحتلة ليست نهائية، لصعوبة التأكد من صحة الأرقام؛ بسبب اجراءات الاحتلال.



وتابعت: تم تسجيل حالتي تعافٍ من فندق الكرمل برام الله، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 71 حالة، وأن عدد الحالات النشطة أي ما زالت مصابة تبلغ 248، وجميعها مستقرة، فيما وصل عدد المحجورين في مراكز الحجر الصحي إلى 15,500.



ولفتت إلى أن لجنة الوبائيات قد اجتمعت يوم أمس وسترفع توصياتها لرئيس الوزراء محمد اشتية اليوم.



رام الله - دنيا الوطن