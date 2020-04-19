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شؤون فلسطينية

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020

الإحصاء الفلسطيني يُصدر الرقم القياسي لأسعار الجملة للربع الأول من عام 2020
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
سجل الرقم القياسي العام لأسعار الجملة ارتفاعاً نسبته 0.68% خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019، حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار الجملة 124.77 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 123.92 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية ارتفاعاً نسبته 1.59%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المحلية 129.61 خلال الربع الأول 2020 مقارنة بـ 127.58 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس2007 = 100).

الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة

سجل الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة انخفاضاً مقداره 0.55%، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار الجملة للسلع المستوردة 120.47 خلال الربع الأول 2020 مقارنة  بـ 121.14 خلال الربع الرابع 2019 (سنة الأساس 2007 = 100).

حركة أسعار الجملة ضمن الأنشطة الرئيسية

سجلت أسعار السلع ضمن نشاط الزراعة ارتفاعاً نسبته 1.80%، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن نشاط تربية الحيوان بنسبة 2.97%، متأثرة بارتفاع أسعار المنتجات الحيوانية بنسبة 4.20%، وأسعار الحيوانات الحية بنسبة 2.41%، كما سجلت أسعار السلع ضمن نشاط زراعة المحاصيل ارتفاعاً نسبته 1.27%، متأثرةً بارتفاع أسعار الخضروات الطازجة والمجففة بنسبة 3.22%.

كما سجلت أسعار منتجات الصناعات التحويلية ارتفاعاً نسبته 0.22%، نتيجة لارتفاع أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة كنشاط الاسمنت والجير والجبس بنسبة 3.65%، ونشاط منتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 3.37%، ونشاط منتجات المطاط والبلاستيك بنسبة 2.97%، ونشاط المواد والمنتجات الكيماوية بنسبة 1.18%، في المقابل انخفضت أسعار السلع ضمن بعض الأنشطة الأخرى كنشاط صنع اللحوم ومنتجاتها بمقدار 6.21%، ونشاط منتجات المخابز بمقدار 4.03%، ونشاط الجلود والحقائب والأحذية بمقدار 1.67%، ونشاط الفواكه والخضروات المعلبة والمجمدة بمقدار 1.34%، ونشاط الزجاج ومنتجاته بمقدار 1.18%، ونشاط الورق ومنتجات الورق بمقدار 1.11%.

كذلك سجلت أسعار السلع ضمن نشاط صيد الأسماك انخفاضاً مقداره 11.35%، وأسعار السلع ضمن نشاط التعدين واستغلال المحاجر انخفاضاً مقداره 1.44%، خلال الربع الأول 2020 مقارنة بالربع الرابع 2019.

تنويه لمستخدمي البيانات:

1.   على أثر انتشار وباء كوفيد – 19 وما تبعه من تدابير للحد من انتشاره، فقد تم استبدال عملية جمع البيانات لأسعار الجملة من منافذ البيع المختلفة من الجمع الميداني الى الجمع عبر الهاتف والمواقع الالكترونية لمنافذ البيع في مختلف المحافظات الفلسطينية.

2.   بلغ عدد منافذ البيع التي تجمع منها أسعار الجملة في فلسطين 430 منفذ بيع للربع الأول 2020، ونظراً للإغلاق المؤقت للكثير من المحال التجارية تطبيقاً لخطة الطوارئ في فلسطين، الجدول يوضح الاكتمال لعملية جمع البيانات كالأتي:

المنطقة عدد منافذ البيع التي جمع  منها بيانات عدد منافذ البيع التي لم يجمع منها بيانات النسبة المئوية لمنافذ البيع التي جمع منها بيانات
فلسطين 310 120 72%

3.   بلغ عدد مشاهدات الاسعار التي تم جمعها لتركيب الرقم القياسي لأسعار الجملة في فلسطين 3,543 مشاهدة سعرية، بلغت نسبة جمعها 76% للربع الأول 2020، الجدول يوضح الآتي:

المنطقة عدد المشاهدات التي جمعت فعلياً عدد المشاهدات المقدرة

 النسبة المئوية لعدد المشاهدات التي جمعت فعلياً
فلسطين 2,681 862 76%
 

4.   تم اتباع التوصيات الدولية في تقدير البيانات المفقودة والمشار لها في دليل الأسعار، وتعد طريقة (Group Relative Method) من أفضل الطرق لمعالجة البيانات المفقودة، وهي عملية تقدير الأسعار المفقودة على أساس التغير في أسعار باقي المصادر بالنسبة لنفس الصنف.  وأما في حالة إغلاق مصدر بأكمله بصفة مؤقتة فيتم تقدير جميع أسعار ذلك المصدر على أساس التغير في أسعار المصادر التي تشترك في نفس الأصناف التي تجمع من هذا المصدر.

5.   كما تم استخدام التقدير على مستوى التجميع الأعلى (Next Level Up in Aggregation) في حال اختفاء رقم قياسي لمجموعة فرعية كاملة أو مجموعة أعلى وصولاً الى المجموعات الرئيسية المكونة للرقم القياسي.

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