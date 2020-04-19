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86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان

86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في سلطنة عُمان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت سلطنة عُمان، اليوم الأحد، 86 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وتعود 15 حالة من هذه الإصابات لمواطنين عمانيين، و71 حالة لغير العمانيين، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء العمانية في تغريدة على (تويتر). 

وأضافت: أن العدد الكلي لحالات الإصابة المسجلة في السلطنة، بلغ 1266، وعدد الوفيات ست، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وكانت وزارة الصحة العُمانية، توقعت وصول ذروة انتشار العدوى بالبلاد، في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.

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