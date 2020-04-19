عريقات: إجماع دولي على رفض مخطط نتنياهو- ترمب للضم واستمرار التوسع بالاستيطان





ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فقد تحدث عريقات مع المبعوثة الأوروبية لعملية السلام، سوزانا ترستل، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام، نيكولاي ميلادونوف، وللمرة الثانية وخلال يومين، مع كل من: وزيرة خارجية اسبانيا، ارنشا جونزاليس، ونائب رئيس الوزراء، وزير خارجية إيرالندا، سيمون كوفني، ونائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بغدانوف.



وتناول عريقات في محادثاته الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، وأفق التسوية الفلسطينية الإسرائيلية على أساس القوانين الدولية، وإنقاذ عملية السلام بمساعدة المجتمع الدولي، وخاصة أعضاء مجلس الأمن الدولي، والإفراج عن الأسرى.





وأوضح أنه وجد إجماعاً لدى محدثيه على رفض مخطط نتنياهو ترامب وفريقه للضم واستمرار التوسع في الاستيطان، والحفاظ على مبدأ حل الدولتين على حدود الرابع من حزيران/ يونيو عام 1967، وإجراء حوار مباشر بين الطرفين بمساعدة رباعية الوسطاء الدوليين، ومكافحة (كورونا) لوقف انتشاره وتحييد آثاره السلبية، ودعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) لمواصلة تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين بجميع أماكن اللجوء.

رام الله - دنيا الوطنأجرى الدكتور صائب عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، مزيداً من الاتصالات والمحادثات مع عدد من المسؤولين الدوليين.