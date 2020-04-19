ليبرمان يدعو لإزالة القيود في إسرائيل والعودة إلى النشاط الاقتصادي

أفيغدور ليبرمان

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب (يسرائيل بيتنو)، اليوم الأحد، بإزالة القيود، وإعادة عجلة الاقتصاد إلى النشاط الكامل في ظل الضرر الاقتصادي الكبير، الذي تسبب به فيروس (كورونا).



وأكد ليبرمان في منشور له عبر صفحته بموقع (فيسبوك)، أنه يجب تغيير السياسات المتبعة حاليًا، وبدء عودة النشاط الاقتصادي والأعمال التجارية بشكل كامل، إلى جانب الإبقاء على التعليمات لمنع انتشار الوباء مثل غسل اليدين وارتداء الكمامات، وتجنب المصافحة، وقياس الحرارة عند مداخل العمل، والمحال التجارية.



كما طالب بزيادة عدد الاختبارات، وإبقاء المعرضين للخطر الكبير في العزل، داعيًا إلى ضرورة العمل وفق هذه الخطوة للمحافظة على الصحة من جهة، ومن جهة أخرى لإعادة الحياة لروتينها؛ لمحاولة استعادة عافية الاقتصاد.