"الصحة": ست شاحنات تشمل مستلزمات لعلاج وفحص فيروس (كورونا) ستصل القطاع

ومرضى السرطان، ومستلزمات القسترة القلبية من شبكات.



وفيما يتعلق بآلية توصليها، قال مستشار وزيرة الصحة: إن الشاحنات، ستصل إلى غزة، وسيتم توصيلها لوزارة الصحة، قبل أن تُحول للمستشفيات كل حسب حاجتها، بالإضافة إلى العيادات الأولية.



رام الله - دنيا الوطنكشفت وزارة الصحة اليوم الأحد، تفاصيل شاحنات المساعدات الطبية، التي سترسلها الحكومة الفلسطينية إلى قطاع غزة.وقال فتحي أبو وردة، مستشار وزيرة الصحة بغزة في تصريحات لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية: إنه سيتم إرسال ست شاحنات من المستلزمات الطبية للقطاع.وأضاف أبو وردة: تشمل هذه الشاحنات، مستلزمات لعلاج فيروس (كورونا)، وأخرى لفحص هذا الفيروس، بالإضافة إلى معقمات طبية، وأدوية طبية خاصة بـ (كورونا) وأدوية للأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر، ومرض "التصلب اللويحي"،