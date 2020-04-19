قوات الاحتلال تقتحم بلدة عناتا شمال القدس

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت دورية لقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الأحد، بلدة عناتا شمال مدينة القدس.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال، أطلقت الرصاص الحي بكثافة في أنحاء البلدة خلال الاقتحام، ونفذت عملية تمشيط واسعة فيها، كما نقل موقع (حرية نيوز).



ورغم تفشي وباء (كورونا) وإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحاماتها واعتقالاتها، بحق المواطنين الفلسطينيين بالضفة الغربية والقدس.