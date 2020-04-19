قوات الاحتلال تعتقل ناشطاً في الخليل

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الناشط محمد الزغير، المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان، بعد أن اقتحمت منزله في الخليل.



وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، قامت بعملية تفتيش لمنزل الزغير، وخربت محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



