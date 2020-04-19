قوات الاحتلال تعتقل ناشطاً في الخليل
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الناشط محمد الزغير، المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان، بعد أن اقتحمت منزله في الخليل.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، قامت بعملية تفتيش لمنزل الزغير، وخربت محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، الناشط محمد الزغير، المتحدث باسم شباب ضد الاستيطان، بعد أن اقتحمت منزله في الخليل.
وقالت مصادر محلية: إن قوات الاحتلال، قامت بعملية تفتيش لمنزل الزغير، وخربت محتوياته، قبل أن تقوم باعتقاله، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).
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