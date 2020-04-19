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شؤون فلسطينية

شاهد: خروج النور من كنيسة القيامة في القدس بلا مصلين وكشافة

شاهد: خروج النور من كنيسة القيامة في القدس بلا مصلين وكشافة
كنيسة القيامة
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، من كنيسة القيامة في مدينة القدس، عشية الاحتفال بعيد الفصح لدى المسيحيين.

ويظهر في مقطع الفيديو، خروج النور من كنيسة القيامة في القدس، بصمت، وبلا زغاريد وبلا كشافة في استقباله، كما هو معمول به كل عام، كما خلت الكنيسة من مصلين يضيؤونها بالشموع.

ويشهد العالم هذه الأيام، انتشار وباء فيروس (كورونا)، والذي تسبب بإغلاق عدد كبير من الدول.

ووصلت حصيلة الوفيات في العالم منذ اكتشاف الفيروس حتى مساء أمس السبت، إلى 159.475 شخصاً، فيما بلغ عدد المصابين أكثر من مليونين و320 ألف شخص في 210 دول وإقليم ومنطقة حول العالم، وذلك حسبما أفادت الإحصاءات العالمية المعلنة.

وبينت الإحصاءات، أن العالم سجل حتى الآن، تعافي نحو 595 ألف مصاب.

 


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