تركيا تُمدد حظر التنقل

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رام الله - دنيا الوطن

سجلت تركيا تراجعاً طفيفاً في المعدلات اليومية للإصابة والوفاة بفيروس (كورونا) المستجد المسبب لوباء (كيوفيد- 19)، حسبما أظهرت إحصاءات وزارة الصحة.



ونقلت وكالة (الأناضول) عن وزير الصحة، فخر الدين قوجة، فقد قال: إنه تم تسجيل "121 حالة وفاة و3783 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1890 والإصابات إلى 82329".



وأوضح: أنه "يوجد 1894 مصاباً في وحدات العناية المركزة و1054 آخرين موضوعين على أجهزة التنفس الاصطناعي، كما تعافى اليوم 1822 مصاباً من فيروس (كورونا) ليبلغ إجمالي المتعافين 10453".



إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية، أنه "تم تمديد حظر التنقل الذي فرض سابقاً بين 31 مدينة كبرى، من بينها إسطنبول وأنقرة وإزمير لمدة 15 يوماً إضافيا، وذلك اعتباراً من منتصف هذه الليلة؛ لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد"، مشيرة إلى أن "الحظر يشمل وقف جميع الرحلات البرية والجوية والبحرية بين المدن المذكورة".