تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في إسرائيل



ومن بين الخطوات الجديدة: رفع نسبة المستخدمين في أماكن العمل من 15% الى 30% والسماح بإعادة فتح بعض المحال التجارية الواقعة على الشوارع، وليس في المراكز التجارية الكبيرة.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأحد، تسجيل سبع حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 171.وكانت إسرائيل أعلنت مساء أمس السبت، أن عدد الوفيات بفيروس (كورونا) 164، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).كما أفادت بارتفاع عدد المصابين بالفيروس الفتاك إلى 13.362، بعد تشخيص حالات جديدة، بينهم 156 بحالة خطيرة.وصادقت الحكومة الإسرائيلية الليلة الماضية، على تخفيف أنظمة الطوارئ بشكل تدريجي وحذر، في أعقاب النتائج الجيدة نسبياً التي تم تحقيقها حتى الآن في مكافحة الوباء.