أمريكيون يتظاهرون ضد الإغلاقات والحظر الصحي

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رام الله - دنيا الوطن

تظاهر أمريكيون أمس السبت؛ للمطالبة برفع الحجر الصحي والعودة إلى الحياة الطبيعية.



ووفق وكالة (رويترز) فقد تم تنظيم المظاهرات، التي شارك فيها مئات الأمريكيين في كنتاكي وماريلاند وميشيغام وأوهايو وتكساس وويسكونسن.



كما شارك أنصار دونالد ترامب بشكل رئيسي في المظاهرة، وارتدوا قبعات حمراء مكتوب عليها "اجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى!".



وفي وقت سابق، تم الإعلان عن خطة الرئيس دونالد ترامب، للإلغاء التدريجي لإجراءات الحجر الصحي في البلاد، وفتح الاقتصاد تدريجيًا.



ووفقًا لتوصيات الإدارة الأمريكية، ستتمكن الولايات والبلديات من البدء في رفع القيود على ثلاث مراحل، بعد تسجيل انخفاض لمدة أسبوعين في عدد الحالات المؤكدة المصابة بفيروس (كورونا).