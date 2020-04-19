أول دولة عربية تُعلن خلوها من (كورونا) بعد شفاء المصابين

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الموريتانية، أن موريتانيا، أصبحت خالية من فيروس (كورونا) المستجد.



وأكدت الوكالة، أن فحوصات اليوم المتعلقة بالطالبة الموريتانية القادمة من فرنسا، والتي ثبتت إصابتها مخبرياً بالفيروس دون أن تظهر عليها الأعراض، كشفت خلوها من الفيروس، مضيفة: أن الطالبة، ستظل في الحجر الصحي 14 يوماً.



وبشفاء آخر مصابة، أصبحت موريتانيا خالية من فيروس (كورونا) المستجد، بعد شفاء الحالات الست ووفاة حالة واحدة.



وكانت موريتانيا، سجلت 7 حالات من الإصابة بفيروس (كورونا) منذ ظهوره الشهر الماضي، آخرها يوم 9 نيسان/ أبريل 2020.