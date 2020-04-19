لأول مرة منذ شهرين.. كوريا الجنوبية تُسجّل رقماً أُحادياً للإصابات بـ (كورونا)





وهذه المرة الأولى، منذ نحو شهرين، التي تسجل فيها البلاد رقماً أحادياً لحالات الإصابة بفيروس (كورونا)، وذلك حسبما قالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.



وبلغ إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) في كوريا الجنوبية 10661 حالة، في حين بلغ عدد حالات الوفاة 234 حالة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).





رام الله - دنيا الوطنسجلت كوريا الجنوبية اليوم الأحد، ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).