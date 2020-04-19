الإمارات تفرض غرامات ضخمة لمعاقبة من ينشرون معلومات غير صحيحة بشأن (كورونا)

قررت دولة الإمارات، فرض غرامة تصل إلى 20 ألف درهم (5500 دولار) لمعاقبة من ينشرون معلومات طبية بشأن فيروس (كورونا) تتعارض مع البيانات الرسمية.



وذكرت وكالة أنباء الإمارات، يوم السبت: أنه "يحظر على أي شخص بناء على القرار نشر أو إعادة نشر أو تداول المعلومات أو الإرشادات الصحية الكاذبة أو المضللة أو المغلوطة أو غير المعلنة رسمياً، وذلك باستخدام وسائل الإعلام المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية أو وسائل تقنية المعلومات، أو غيرها من طرق النشر أو التداول"، كما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



ويشير نص قرار الحكومة، إلى "أشخاص" فحسب، دون تحديد ما إن كان ذلك يشمل الصحفيين وخبراء الإعلام أم لا.







وأودى فيروس (كورونا) بحياة 37 شخصاً في الإمارات، فيما بلغ عدد الحالات المؤكدة هناك 6300 حالة.

رام الله - دنيا الوطن