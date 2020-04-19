المغرب تُقرر تمديد حالة الطوارئ الصحية لأربعة أسابيع أخرى

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رام الله - دنيا الوطن

قررت المغرب تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة أربعة أسابيع أخرى، تنتهي في 20 أيار/ مايو المقبل، بسبب تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).



وكان المغرب قد فرض حالة الطوارئ الصحية في 20 آذار/ مارس الماضي، وحتى 20 نيسان/ أبريل الحالي لمنع تفشي فيروس (كورونا) المستجد.



وبلغ عدد المصابين بالفيروس، في البلاد حتى مساء يوم السبت 2685 شخصاً، ووصلت الوفيات إلى 137 حالة وفاة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



وقال بيان مشترك لوزارتي الصحة والداخلية في المغرب: إن "جميع الإجراءات الوقائية والزجرية المعمول بها في إطار المرحلة الأولى لحالة الطوارئ الصحية، سارية المفعول طيلة هذه المدة الإضافية، مع تكييفها كلما اقتضى الأمر، وذلك حمايةً للصحة العامة للمواطنات والمواطنين".



وينص قانون حالة الطوارئ الصحية على معاقبة كل مخالف للتعليمات "بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر، وغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد".



وطمأن البيان المشترك المواطنين، مؤكداً "ضمان عرض كاف يلبي احتياجات استهلاك الأسر من المواد الغذائية والأدوية وجميع المواد الحيوية، بما في ذلك احتياجات شهر رمضان الكريم".