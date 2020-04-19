باريس تكشف ملامح مرحلة ما بعد انتهاء عزل (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وكالة (فرانس برس): إنه سيكون بإمكان ركاب الحافلات ومترو الأنفاق في باريس، تعقيم أيديهم قبل بدء رحلاتهم، حيث سيتم تزويد المحطات بالعاصمة الفرنسية بأجهزة للتعقيم.



وقالت رئيسة بلدية باريس، آن هيدالغو: إنه من المرجح أن يتم إلزام الركاب، بوضع كمامات في وسائل النقل العام، فور رفع إجراءات العزل العام.



ومن المقرر، أن تبدأ فرنسا في إنهاء العزل العام في 11 أيار/ مايو، مع توقع استئناف الدراسة في المدارس بعد ذلك، لكن الحكومة، لم توضح بعد الموعد الذي من المرجح، أن تستأنف فيه قطاعات أعمال مثل: المقاهي، ودور السينما نشاطها، وإلى أي مدى سيسمح للناس بالتنقل.



وأكدت رئيسة البلدية، أنه "سيتم توفير سائل معقم لليدين بشكل واسع"، مع محاولة العاصمة الفرنسية، احتواء انتشار فيروس (كورونا).



وأضافت: أن ذلك سيتضمن توفير أجهزة تعقيم مجانية في حمامات السباحة، والملاعب الرياضية، ودور رعاية المسنين، وكذلك في الشوارع، ومحطات الحافلات.