ألمانيا تُسجّل انخفاضاً في المعدل اليومي لوفيات فيروس (كورونا)

سجلت ألمانيا اليوم الأحد، 184 حالة وفاة جديدة، بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، كما أظهرت بيانات لمعهد روبرت كوخ للأمراض المعدية.



وبذلك، يرتفع عدد حالات الوفاة إلى 4294 حالة في تراجع عن 243 حالة، أعلنت يوم السبت، و299 حالة يوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).



كما ارتفعت حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في البلاد، إلى 139897 حالة بعد الكشف عن 2458 حالة جديدة، ويمثل ذلك أقل من 3609 حالات أُعلنت يوم السبت.







رام الله - دنيا الوطن