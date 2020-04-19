دولي

إسبانيا تُمدد إجراءات العزل

إسبانيا تُمدد إجراءات العزل
رام الله - دنيا الوطن
قررت إسبانيا، والتي تعتبر إحدى أكثر دول العالم تضرراً من فيروس (كورونا) المستجد، تمديد الإغلاق لأسبوعين إضافيين حتى التاسع من أيار/ مايو.

وأعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، أنه يريد تخفيف القيود على الأطفال، إذ سيسمح لهم بمغادرة المنازل بعد 27 نيسان/ أبريل، إلا أن ذلك "سيكون محدوداً، وسيخضع لشروط لتجنب العدوى".

وقال سانشيز: "قمنا بأقصى ما يمكن بفضل المسؤولية والانضباط الاجتماعيين، تركنا خلفنا اللحظات الأقسى"، لكن "هذه النجاحات لا تزال غير كافية"، داعياً إلى عدم "تعريض كل شيء للخطر" عبر قرارات "متسرعة".

وأكد أن استئناف الأنشطة، سيكون بحسب تطور الوباء، على أن يكون "حذراً وتدريجياً".

وأمس السبت تجاوزت إسبانيا، 20 ألف وفاة بـ (كوفيد 19)، في ثالث أكبر حصيلة في العالم بعد الولايات المتحدة وإيطاليا.

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