"المرور" بغزة تُوضح تفاصيل حالة الطرق بالقطاع اليوم الأحد

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت إدارة المرور والنجدة، التابعة للشرطة بغزة، اليوم الأحد: إن هناك حركة مرورية اعتيادية منذ الصباح الباكر، على المفترقات والشوارع الرئيسية بالقطاع.



وأضافت في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الحركة في الطرق الخارجية، خاصة شارعي الرشيد الساحلي، وصلاح الدين، منسابة بشكل اعتيادي.



يشار إلى أنه تم لدى دائرة حوادث الطرق خلال 24 ساعة الماضية، تسجيل حادثي سير، نتج عنهما إصابتان فقط، بالإضافة إلى الأضرار المادية، التي لحقت بالمركبات، ومكونات الطريق.