وزير الاتصالات يُوجه شركات الإنترنت بعدم فصل الخدمة عن المواطنين طيلة أزمة (كورونا)

تعبيرية

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تحية طيبة وبعد

أصدر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، د. اسحق سدر، تعليمات لشركات الاتصالات والإنترنت، بعدم فصل الخدمة عن المواطنين طيلة أزمة (كورونا) المستجد، وفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



يشار إلى أن فلسطين، تشهد منذ الأول من آذار/ مارس الماضي، حالة طوارئ، أعلنها الرئيس محمود عباس، في ظل تفشي فيروس (كورونا) المستجد (كوفيد- 19).



ووفق المتحدث باسم الحكومة، إبراهيم ملحم: فإن إجمالي عدد الإصابات المسجلة في فلسطين حتى اللحظة 313، إضافة إلى 105 في مدينة القدس.