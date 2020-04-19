إغلاق 39 محلاً تجارياً وضبط مركبتين لعدم الالتزام بالتعليمات في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

أغلقت الشرطة 39 محلاً تجارياً وضبطت مركبتين لعدم التزامهما بالتعليمات الصادرة من الحكومة بالإغلاق في سلفيت .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن دوريات الشرطة وأثناء قيامها بعمل جولات في منطقة الاختصاص لمنع حركة وتنقل المواطنين فيها، تنفيذاً لقانون الطوارئ القاضي بمنع الحركة والتنقل وعدم خروج المواطنين تم إغلاق 39 محلا تجاريا في محافظة سلفيت لمخالفتهم التعليمات الصادرة بالإغلاق من الجهات المختصة في المحافظة.



وأضافت: بأن شرطة المرور قامت بحجز هذه المركبات إدارياً ومخالفة السائقين.