الشرطة تضبط 73 مركبة وتغلق 52 محلاً تجارياً وتعتقل 16 شخصاً بنابلس

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة 73مركبة وأغلقت 52 محلاً تجارياً، وقبضت على 16 شخصاً، لم يلتزموا بحالة الطوارئ في نابلس.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه ومن ضمن إجراءات شرطة المحافظة الاحترازية والوقائية لتطبيق حالة الطوارئ وحماية للمواطنين ولأبنائهم وحفاظاً على صحتهم وصحة ذويهم وصحة المجتمع، قامت الشرطة بتشديد إجراءاتها في المحافظة وضبطت 73 مركبة وأغلقت 52 محلاً تجارياً، وقبضت على 16 شخصاً لم يلتزموا بحالة الطوارئ.



وأضافت: أن الشرطة باشرت إجراءاتها القانونية والإدارية بحق اصحاب المركبات والمحلات والأشخاص الذين خالفوا حالة الطوارئ حسب الأصول.