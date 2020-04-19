الولايات المتحدة: تسجيل 2394 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا)

وصل عدد حالات الإصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19)، في الولايات المتحدة إلى 690 ألفاً و714 حالة.





يأتي ذلك بعد تسجيل زيادة 29002 عن البيانات السابقة، مضيفة أن عدد الوفيات، ارتفع بواقع 2394 ليصل إجمالي الوفيات إلى 35 ألفاً و443، كما قالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها في البلاد.



وأضافت المراكز: أن بياناتها بخصوص حالات مرض (كو فيد-19) والناجم عن الإصابة بفيروس (كورونا) تشمل الإحصاء حتى الساعة الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة الموافق 17 نيسان/ إبريل مقارنة بإحصائها الذي أوردته في اليوم السابق، كما نقلت وكالة (رويترز).



ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بالضرورة الحالات التي تسجلها كل ولاية على حدة.

رام الله - دنيا الوطن