مختبر "ووهان" يرد على الاتهامات الأميركية بشأن تصنيع الصين لفيروس (كورونا)



ونقلت الشبكة الأمريكية، عن مسؤولين في الاستخبارات والأمن القومي الأمريكي، قولهم: إن نظرية مسؤولي الاستخبارات الأمريكية، هي أن الفيروس، نشأ في مختبر في الصين، وتم إطلاقه عن طريق الخطأ إلى الجمهور.

رام الله - دنيا الوطننفى يوان تشي مينغ، مدير مختبر "ووهان" في الصين، الاتهامات الأميركية، بشأن تصنيع الصين لفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد-19).وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية، أنه ليس بإمكان البشر تصنيع فيروس مثل (كورونا)، ومن المستحيل أن يكون هذا الفيروس صادراً عنّا.وأكد يوان تشي مينغ، أن الاتهامات لنا بالتسبب في نشر فيروس (كورونا) مبنية على تكهنات بدون أدلة.وكان وزير الخارجية الصيني، وانغ يي قال الخميس الماضي: إنه لا دليل على أن فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، صُنع في المختبر، وفق ما نقلت قناة (العربية).يأتي ذلك، رداًعلى تقرير نشرته شبكة (سي إن إن) الأمريكية، مفاده؛ أن الاستخبارات الأمريكية، تحقق فيما إذا كان فيروس (كورونا) تم تخليقه في معمل بالصين، وليس في سوق للحوم والأسماك.