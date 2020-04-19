شؤون فلسطينية

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الأحد
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الشيكل، اليوم الأحد، الموافق 19 نيسان/ أبريل 2020 على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 3.58 شيكل.

الدينار الأردني: 5:06 شيكل.

اليورو الأوروبي: 3.90 شيكل.

الجنيه المصري: 0.22 شيكل.

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