الصين تسجل أدنى حالات إصابة جديدة بفيروس (كورونا) منذ 30 يوماً

سجلت الصين اليوم الأحد، 16 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا)، المستجد "كوفيد-19".

ويعد هذا الرقم، أقل عدد منذ 17 آذار/مارس وبتراجع عن 27 حالة أعلنت في اليوم السابق، كما أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين.



وكان من ضمن هذه الحالات تسع حالات لأشخاص جاءوا من الخارج وهو أقل عدد منذ 13 آذار/مارس وبتراجع عن 17 حالة في اليوم السابق.

وقالت لجنة الصحة: إن الحالات الجديدة التي تم اكتشافها لأشخاص لم تظهر عليهم أعراض بلغت 44 بتراجع عن 54 حالة قبل يوم، مضيفة أن ثلاثا من هذه الحالات الجديدة واردة من الخارج.



وأضافت اللجنة أنه لم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة، فيما وصل إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في الصين حتى 18 نيسان/إبريل إلى 82735 حالة.



وقالت اللجنة إن إجمالي عدد حالات الوفاة من الفيروس بلغ 4632 حالة.



أما الحالات السبع المتبقية فكانت منقولة محليا بتراجع عن عشر حالات في اليوم السابق، وفق ما نقلت وكالة أنباء (رويترز).