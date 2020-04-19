دولي

ترامب: بعض الولايات الأميركية سترفع القيود خلال الأيام القادمة

ترامب: بعض الولايات الأميركية سترفع القيود خلال الأيام القادمة
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن توجه إدارته لفتح الاقتصاد تدريجيا، مشيرا إلى أن تكساس وفيرمونت قررتا إعادة العمل في بعض المؤسسات اعتبارا من الاثنين.

وأوضح ترامب أن مونتانا ستخفف إجراءات الإغلاق بدءا من يوم الجمعة، متمم "إشارات إيجابية بشأن فيروس كورونا في الولايات المتحدة ووضعنا أفضل و سنواصل بذل الجهود لمكافحة الفيروس".

وقال الرئيس ترامب: نمنح حكام الولايات حرية اتخاذ القرار المتعلق بتخفيف إجراءات مواجهة ‎كورونا وسندشن منصات جديدة بدءا من الإثنين المقبل لإجراء اختبارات فيروس ‎كورونا واجرينا 4 ملايين فحصاً.

وكشف أن عددا من الولايات قررت البدء بالمرحلة الأولى من خطة إعادة الإقتصاد، و قدرتنا على إجراء مزيد من اختبارات كورونا تسمح بفتح الاقتصاد مجددا.

وأشار إلى أن الصين هي الدولة الأولى في عدد الوفيات بفيروس كورونا والوفيات فيها أكبر بكثير من الولايات المتحدة وعليها تبرير عدم اظهار ارقام الضحايا الحقيقية.

وكشف أن الولايات المتحدة تجاوزت دول مثل أسبانيا وإيطاليا في حصيلة عدد اختبارات كورونا، مؤكداً أن عدد الوفيات في الولايات المتحدة أقل بكثير من الصين ومن الدول الاوروبية.

وأكد أنه رفض تبني نظرية مناعة القطيع لأنها كانت ستقضي على حياة ملايين الأميركيين، مكملاً " كان يمكن إيقاف فيروس كورونا في الصين والعالم كله يعاني بسبب ذلك". 

 



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