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صور: بسبب كورونا.. اقتصار احتفالات سبت النور على الشعائر الدينية

صور: بسبب كورونا.. اقتصار احتفالات سبت النور على الشعائر الدينية
رام الله - دنيا الوطن
تحتفل الكنائس المسيحية التي تسير على الحساب الشرقي، في مدن بيت لحم وبيت ساحور وبيت جالا غدا " الأحد "، بعيد الفصح المجيد.

واستقبلت اليوم "السبت" النور المقدس القادم من كنيسة القيامة بالقدس، بشكل رمزي، بحضور عدد محدود من الشخصيات وممثلي المؤسسات ورجال الدين.

وكان في استقبال النور المقدس على بلاط كنيسة المهد، المطران ثيوفيلكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس  رئيس أساقفة نهر الأردن في كنيسة المهد، و رئيس بلدية بيت لحم انطون سلمان، ونائبة حنا حنانيا، وماهر قنواتي عضو المجلس البلدي، ومديرة المراسيم في مكتب الرئيس رنا ملحم، والعقيد محمد ابو الرب مدير شرطة مدينة بيت لحم، وميشيل فريج رئيس الجمعية الأرثوذكسية في بيت لحم، وعدد من رجال الدين. 

وكان  المطران ثيوفيلكتوس الوكيل البطريركي للروم الأرثوذكس  رئيس أساقفة نهر الأردن في كنيسة المهد للروم الأرثوذكس في بيت لحم تراس  القداس الإلهي لأبينا الجليل في القديسين باسيليوس الكبير، بمشاركة الكهنة والشمامسة.

وقام شباب  كنيسة المهد بتوزيع النور على أبناء الرعية في بيوتهم، نظرا للظروف الراهنة.

وترأس الأب بطرس نعمة كاهن راعي كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس في بيت لحم قداس الفصح المجيد في كنيسة العذراء للسريان الأرثوذكس، بمشاركة الكهنة والشمامسة.

 وفي الساعة الثانية والنصف استلم الأب بطرس نعمة من الربان بولس خانو  النور المقدس لدى وصوله من كنيسة القيامة، بحضور ممثلي الجمعية ومؤسسات الكنيسة،  وكشافة النادي السرياني، حيث توجهوا إلى الكنيسة لإضاءة النور، وقام أفراد من مجموعة النادي السرياني بتوزيع النور على أبناء الرعية.

 وترأس رئيس دير الأرمن في بيت لحم الأب اسبيد والكهنة صلاة سبت النور، وأضاءوا النور القادم من القدس، وصلاة الفصح المجيد في كنيسة المهد.

وهنا المحامي انطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم أبناء الطوائف المسيحية التي تسير على الحساب الشرقي، والشعب الفلسطيني، بمناسبة عيد الفصح المجيد. وقال أن استقبال بيت لحم للنور المقدس القادم من كنيسة القيامة، اقتصر على عدد قليل من أعضاء المجلس البلدي وشخصيات المدينة ورجال الدين، وذلك بسبب مخاطر فايروس كورونا.

ولفت إلى أن التزام أهالي بيت لحم بالبقاء في منازلهم يأتي درءا لأية أضرار تتهدد حياتهم بسبب جائحة الكورونا التي تجتاح عواصم ومدن العالم، والتزاما بتوجيهات وزارة الصحة الفلسطينية، مشيرا الى انه من حق الأهالي الفرح والاحتفال بمنازلهم بهذه المناسبة العظيمة.

احتفالات بيت جالا

وفي بيت جالا استقبل الأب يوسف الهودلي النور المقدس لدى وصوله إلى مدخل بيت لحم الشمالي، بحضور رئيس البلدية السيد نيقولا خميس ورؤساء وممثلي الجمعيات والمؤسسات والكشافة حيث توجهوا الى كنيسة العذراء للروم الأرثوذكس لإضاءة النور. وقام أفراد من المجموعة الكشفية العربية البيتجالية بتوزيع النور على أبناء الرعايا، وفي ساعات الفجر اقيمت صلاة الفصح ( الهجمة ) وقداس يوحنا.

احتفالات بيت ساحور بالنور المقدس

واستقبل الآباء كهنة كنيسة الآباء الأجداد للروم الأرثوذكس في بيت ساحور، بحضور رئيس البلدية جهاد خير وأعضاء من المجلس البلدي ووكلاء الكنيسة والشمامسة وجوقة الكنيسة ووجهاء ورؤساء وممثلي المؤسسات الأرثوذكسية وكشافة النادي الأرثوذكسي  النور المقدس من الأب سابا خير ثم توجهوا إلى الكنيسة لإضاءة النور.

وألقى الأب عيسى مصلح الناطق الرسمي باسم البطريركية كلمة روحية بهذه المناسبة ناشد الجميع الالتزام في البيوت لكي  يصلهم النور من قبل أفراد من مجموعة كشافة النادي الأرثوذكسي، كما وتم توزيع النور على كنائس المدينة ورفع الدعاء ان يبعد هذا الوباء الذي حرم المؤمنين من المشاركة في هذه الاحتفالات والصلوات في الكنائس.

وفي الساعة العاشرة أقيمت  صلاة الفصح ( الهجمة ) وقداس يوحنا الذهبي الفم
  
















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