الضابطة الجمركية تضبط (11565) لتر بنزين وسولار (مهرب) في محافظة رام الله













رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية والمخابرات العامة، اليومالسبت، في محافظة رام الله، صهريج محروقات يستخدم لتهريب الوقود إلى المدن الفلسطينية ويحتوي على 6000 لتر بنزين و4000 لتر سولار غير قانوني (مهرب)، حيث تم التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسبالأصول.وفي نفس السياق، تمكن الجهاز والأمن الوقائي من ضبط 400 لتر سولار على أحد حواجز المحبة في المحافظة، حيث تم التحفظ على الكمية المذكورة واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.وفي سياق آخر، تمكن الجهاز مع الاستخبارات العسكرية من ضبط مركبة محملة بـ1156 لتر بنزين، تقوم بالبيع داخل المحافظة بطريقة غير قانونية، حيث تم التحفظ على الكمية المذكورة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.هذا ويلحق السولار والبنزين غير القانوني والمهرب أضرار على خزينة الدولة وخسائر جسيمة على المركبات والآليات وممتلكات المواطنين وعلى السلامة العامة.